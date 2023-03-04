Нобелевский лауреат "смертельно боится" харедим
Нобелевский лауреат профессор Дан Шехтман выступил на культурном мероприятии Беэр-Шеве.
Об этом сообщает Ynet.
"Самой большой проблемой в Израиле является демография. Страна движется в плохом направлении. А я до смерти боюсь ультраортодоксов", - сказал он.
По словам ученого, харедим благословлены большим количеством детей.
"Это люди, которые выступают против образования и работы. Они доят Государство Израиль. Я не знаю другой религии в мире, которая запрещает образование", - добавил он.