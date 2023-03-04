



Нобелевский лауреат "смертельно боится" харедим

Нобелевский лауреат профессор Дан Шехтман выступил на культурном мероприятии Беэр-Шеве.



Об этом сообщает Ynet.



"Самой большой проблемой в Израиле является демография. Страна движется в плохом направлении. А я до смерти боюсь ультраортодоксов", - сказал он.



По словам ученого, харедим благословлены большим количеством детей.



"Это люди, которые выступают против образования и работы. Они доят Государство Израиль. Я не знаю другой религии в мире, которая запрещает образование", - добавил он.



