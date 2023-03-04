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Нобелевский лауреат "смертельно боится" харедим
04.03.2023 13:20 Алина Груднева

Нобелевский лауреат "смертельно боится" харедим

Нобелевский лауреат профессор Дан Шехтман выступил на культурном мероприятии Беэр-Шеве.

Об этом сообщает Ynet.

"Самой большой проблемой в Израиле является демография. Страна движется в плохом направлении. А я до смерти боюсь ультраортодоксов", - сказал он.

По словам ученого, харедим благословлены большим количеством детей.

"Это люди, которые выступают против образования и работы. Они доят Государство Израиль. Я не знаю другой религии в мире, которая запрещает образование", - добавил он.

 

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