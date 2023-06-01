



Ноа Кирел понадобилась медпомощь на съемках нового клипа

Занявшая третьей место на песенном конкурсе "Евровидение-2023" Ноа Кирел с новыми силами продолжается усердно работать.



Однако напряженный график уже сказался на ее здоровье.



По данным 20-го канала, во время съемок нового клипа израильской певице понадобилась медицинская помощь. Она получила травму, выполняя сложный хореографический элемент.



Съемки видеоклипа были немедленно остановлены на целых два часа. К счастью, все обошлось благополучно. После получения медицинской помощи, Кирел вернулась на съемочную площадку.





