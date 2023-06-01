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Ноа Кирел понадобилась медпомощь на съемках нового клипа
01.06.2023 20:22 Алина Груднева

Ноа Кирел понадобилась медпомощь на съемках нового клипа

Занявшая третьей место на песенном конкурсе "Евровидение-2023" Ноа Кирел с новыми силами продолжается усердно работать.

Однако напряженный график уже сказался на ее здоровье.

По данным 20-го канала, во время съемок нового клипа израильской певице понадобилась медицинская помощь. Она получила травму, выполняя сложный хореографический элемент.

Съемки видеоклипа были немедленно остановлены на целых два часа. К счастью, все обошлось благополучно. После получения медицинской помощи, Кирел вернулась на съемочную площадку.


 

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