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Невероятный улов: рыбак выловил из озера сейф с крупной суммой денег
07.06.2024 04:36 Алина Груднева

Невероятный улов: рыбак выловил из озера сейф с крупной суммой денег

Американец разбогател, сходив на рыбалку в помощью поискового магнита.

По данным информационного агентства Associated Press, Джеймс Кейн из Нью-Йорка выловил в озере сейф с крупной суммой денег.

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В нем хранились около 100 тысяч долларов стодолларовыми купюрами, которые были заклеены защитной 3D-лентой. Никаких знаков на сейфе с указаниями на владельца не было.

Кейн с женой сообщили об улове в полицию. Правоохранители же сказали, что никаких признаков преступления нет, потому деньги разрешили оставить. Американец решил отнести мокрые доллары в Бюро гравировки и печати, чтобы их обменять. 

Супружеская пара хочет купить новый автомобиль и модернизировать оборудование для создания контента.

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