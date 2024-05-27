



Не знаете, как правильно почистить свои украшения?

Серебро



Положите на дно глубокой стеклянной емкости свернутый в несколько раз лист пищевой фольги. Насыпьте на него 1 ч.л. мелкой соли и 1 ч.л. соды. Уложите сверху украшения из серебра (желательно без камней) и залейте их кипящей водой. Подождите 10-15 минут, а затем промойте металл в чистой воде. Есть еще способ. Намочите какую-то тряпку водой. Да хоть носок. Ополосните ваше серебро и натрите его густо зубной пастой или порошком. Заверните в мокрую тряпку. Оставьте так на пару часов. Потом ополосните, протирая этой же тряпкой.



Золото



Чтобы вернуть блеск украшениям из золота (без инкрустаций драгоценными камнями), потрите их тряпочкой, смоченной в пиве. Для этого способа подойдет любой сорт пива, кроме темного эля. После удаления темного налета отполируйте металл сухой салфеткой или бумажным полотенцем, не промывая его в воде.



Кольцо с бриллиантом



Чтобы камень вновь сияли, “искупайте” кольцо в ванночке из средства для мытья окон с добавлением 2-3 капель любого жидкого мыла. Несколько минут – и бриллиант сверкает всеми цветами радуги! А если металл вокруг камня сильно потускнел – предварительно почистите кольцо мягкой щеткой с зубной пастой.



Драгоценные камни



Чтобы вернуть первоначальный блеск бриллиантам, рубинам, сапфирам и изумрудам, замочите ювелирные украшения на ночь в газированной воде.



Декоративная бижутерия



Металлические сплавы, из которых изготавливается бижутерия, могут содержать частицы серебра и меди. При контакте с воздухом и кожным салом они окисляются, и на них некрасивый налет зеленого или рыжего цвета. Удалить его можно с помощью эфирного масла лимона.



Возьмите глубокую емкость и наполните ее на 1/3 водой. Добавьте в жидкость несколько капель эфирного масла. Положите в нее украшения и оставьте на 5-10 минут. После этого отполируйте металл мягкой зубной щеткой (желательно уже многократно использованной по назначению) и ворсистым полотенцем. После такой процедуры украшения станут выглядеть гораздо лучше – хотя в случае с бижутерией нельзя гарантировать, что она станет блестеть как новая.



Украшениям из недорогих металлов можно также помочь с помощью мелового раствора. Разведите 2 ст. л. мела в 100 мл воды, опустите в жидкость бижутерию на 2-3 минуты, а затем отполируйте поверхность одежной щеткой с мягким ворсом. Остатки мела смойте под проточной водой.



Любой драгоценный металл



Растворите в воде одну чайную ложку отбеливающей зубной пасты и замочите в ней украшения на 15-20 минут. После этого отполируйте поверхность мягкой щеткой или тряпочкой из микрофибры и промойте в чистой воде.



Есть еще способ. Очистите серебро или золото от пятен, подержав их в течение 10 минут в растворе, состоящем из 0,5 стакана чистого нашатырного спирта и 1 стакана теплой воды. Затем протрите металл мягкой сухой тряпочкой. Но: для украшений с жемчугом этот способ не подходит – нашатырный спирт может повредить верхний блестящий слой.



Жемчуг



Чтобы вернуть жемчугу первоначальный блеск, положите его в капроновый носок и промойте в воде с растворенным в ней детским шампунем (такие средства содержат минимум химии). Потрите бусины пальцами через капрон, а затем прополощите носок с украшением в чистой воде.









