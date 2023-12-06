



Названа самая влиятельная женщина 2023 года

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен признана самой влиятельной женщиной мира в 2023 году по версии Forbes.



Соответствующий рейтинг был составлен на фоне того, что текущий год уже подходит к концу.



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Следом за Ляйен в списке влиятельных женщин расположились: глава Европейского центрального банка Кристин Лагард и вице-президент США Камала Гаррис.



Топ-5 женщин замыкают: премьер-министр Италии Джорджия Мелони и американская певица Тейлор Свифт.