



На юге Германии стремительно поднимается вода

Метеоролог Доминик Юнг заявил, что уровень воды в реке Дунай на территории Германии в ближайшее время будет расти. Под угрозой затопления оказался городу Пассау, который находится на востоке Баварии.

Schweres #Hochwasser in #Passau. Die Donau steht aktuell bei 987 cm, Scheitel wird in Kürze erreicht. Danke an Michael Z. für die eindrucksvollen Bilder. /LD pic.twitter.com/mj11IeikiM — Kachelmannwetter (@Kachelmannwettr) June 4, 2024

“Для Пассау существуют большие неопределенности. Если повезет, то затоплены будут только небольшие части города”, — сказал другой метеоролог Карстен Брандт.По словам Брандта, вода в Дунае в ближайшее время поднимется до отметки в 8,5-9 м, при этом обычный уровень воды в реке для этого времени года — 4,5 м.Непрекращающиеся ливни тоже способствуют наводнению. Не далее как позавчера исторический центр Пассау закрыли для движения транспорта.