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На юге Германии стремительно поднимается вода
05.06.2024 04:30 MIGnews.com

На юге Германии стремительно поднимается вода

Метеоролог Доминик Юнг заявил, что уровень воды в реке Дунай на территории Германии в ближайшее время будет расти. Под угрозой затопления оказался городу Пассау, который находится на востоке Баварии.


“Для Пассау существуют большие неопределенности. Если повезет, то затоплены будут только небольшие части города”, — сказал другой метеоролог Карстен Брандт.

По словам Брандта, вода в Дунае в ближайшее время поднимется до отметки в 8,5-9 м, при этом обычный уровень воды в реке для этого времени года — 4,5 м.

Непрекращающиеся ливни тоже способствуют наводнению. Не далее как позавчера исторический центр Пассау закрыли для движения транспорта.
 

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