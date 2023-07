На Венецианском фестивале состоится премьера первого израильско-иранского фильма

Мировая премьера фильма “Татами”, первого совместного ирано-израильского производства режиссера “Голды” Гая Наттива и актрисы и режиссера иранского происхождения Зары Амиры Эбрахими, состоится на Венецианском кинофестивале в сентябре, сообщает The Times of Israel.



Действие политического триллера происходит во время чемпионата мира по дзюдо, когда иранская дзюдоистка Лейла (Ариан Менди) и ее тренер Мариам (Зара Амир Эбрахими) получают ультиматум от исламского режима, предписывающего Лейле инсценировать травму и проиграть, иначе ее заклеймят как предателя.



Перед Лейлой стоит выбор: либо подчиняться иранскому режиму, как настаивает ее тренер, либо бороться за золото и подвергнуть риску себя и свою семью.

Режиссером фильма выступил Наттив и победительница Каннского кинофестиваля Эбрахими. Сценарий написали Наттив и Эльхам Эрфани.



“Это было удивительное сотрудничество. Oна привезла с собой свои личные вещи”, — говорит Наттив об Эбрахими, которая бежала из родного Ирана в 2008 году и живет в изгнании во Франции. “Это реальная возможность предоставить трибуну голосам иранских женщин, которые ежедневно борются против репрессивного режима в своей стране”, - сказал режиссер.



Фильм создан в рамках фонда развития студии Keshet International в Лос-Анджелесе и продюсерской компании White Lodge в сотрудничестве с продюсерской компанией New Native. West End Films распространяет фильм по всему миру.