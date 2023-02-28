



На улицах Тель-Авива установили знаки “Вход женщинам запрещен”

В понедельник утром, 27 февраля, на оживленных улицах Тель-Авива были размещены таблички с надписями: “Вход женщинам запрещен” и "Женщины там", что вызвало бурную реакцию местных жителей.



Видео инцидента было опубликовано в популярной группе Facebook “Secret Tel Aviv”. Остается неясным, кто за этим стоял.

Видео, ставшее вирусным, вызвало гнев израильских пользователей сети. "Это реальность, которая ожидает нас, если мы не проснемся. Все начнется с денег и потери прав", - отметил один из комментаторов."Они совсем сошли с ума… и говорят о демократии", — саркастически заявил другой комментатор.Другие утверждали, что на самом деле это была демонстрация протеста левых активистов. "Левые маскировались под охранников муниципалитета Тель-Авива и руководили движением людей так, как будто существует "темное гендерное разделение". Они обращаются к туристам на английском языке и пугают их", — сказал другой человек, записавший инцидент.