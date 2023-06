На Sotheby's продадут последний шедевр Густава Климта

На аукционе Sotheby's в Лондоне продадут последний портрет, созданный австрийским художником Густавом Климтом, ожидаемая стоимость – 80 миллионов долларов.



Картина называется Dame mit Fächer (“Дама с веером”), на ней изображена неизвестная женщина. Это одно из двух полотен, найденных в мастерской художника после его смерти в 1918 году.



Sotheby's назвал эту работу “последним шедевром” Климта.



“Красота и чувственность портрета заключаются в деталях: голубых и розовых пятнах, оживляющих кожу натурщицы, пушистые линии ее ресниц и сжатые губы, придающие характер ее лицу”, – отмечает глава отдела продаж импрессионистов и современного искусства.



Картину Густав Климт нарисовал в 1917 году. Это один из немногих портретов Климта, которые находятся в частных руках. Ранее полотно принадлежало венскому промышленнику Эрвину Беле, другу и покровителю Климту. Позже его купил коллекционер Рудольф Леопольд, продавший его с аукциона семье нынешнего владельца менее чем за 12 миллионов долларов.

