



На Камчатке вулкан Шивелуч готов к мощному извержению: фото и видео

На Камчатке пробудился действующий вулкан Шивелуч и готов к мощному извержению.

Об этом сообщают российские СМИ.

Вулкан выбрасывает пепел на высоту почти в пять километров. Ученые ожидает извержения а любом момент.

В связи с этим к вулкану запретили приближаться в радиусе 15 километров.

На Камчатке пробудились одновременно два вулкана: Ключевский и Шивелуч.



Выбросы раскалённой магмы из Ключевского вулкана происходят с частотой до 10 взрывов в час.



Вулкан Шивелуч выбросил пепел в высоту на пять километров. pic.twitter.com/mW28gJFddY — Актуальная Россия (@RussiaActually) November 20, 2022

Уже был зафиксирован пепловый выброс на высоту до 4 600 метров. Пепловый шлейф простирается на 10 километров к северо-востоку от вулкана.

Со склонов, по прогнозам, будут сходить пирокластические потоки, произойдут пепловые выбросы и обвалы. Потоки лавы могут пройти расстояние до 20 км и перекрыть автотрассу Петропавловск–Камчатский — Усть-Камчатск.

На Камчатке проснулись 2 вулкана:



Началось извержение Ключевского вулкана. Замечены выбросы раскаленной магмы с частотой до 10 взрывов в час, ожидаются лавовые потоки.



Шивелуч (на фото). МЧС проверяет, есть ли поблизости туристические группы. pic.twitter.com/Nav880cd4k — Laska (@the_Laska) November 20, 2022