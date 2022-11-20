На Камчатке вулкан Шивелуч готов к мощному извержению: фото и видео
На Камчатке пробудился действующий вулкан Шивелуч и готов к мощному извержению.
На Камчатке пробудились одновременно два вулкана: Ключевский и Шивелуч.— Актуальная Россия (@RussiaActually) November 20, 2022
Выбросы раскалённой магмы из Ключевского вулкана происходят с частотой до 10 взрывов в час.
Вулкан Шивелуч выбросил пепел в высоту на пять километров. pic.twitter.com/mW28gJFddY
На Камчатке проснулись 2 вулкана:— Laska (@the_Laska) November 20, 2022
Началось извержение Ключевского вулкана. Замечены выбросы раскаленной магмы с частотой до 10 взрывов в час, ожидаются лавовые потоки.
Шивелуч (на фото). МЧС проверяет, есть ли поблизости туристические группы. pic.twitter.com/Nav880cd4k
СПОКОЙСТВИЕ❗❗❗— Александр Бородкин (@alexborodkin) November 20, 2022
Это не ЯДЕРНЫЙ ВЗРЫВ😱
Просто а Камчатке проснулись сразу два вулкана - Шивелуч (на видео) и Ключевская сопка. pic.twitter.com/lf3i8c2aBN