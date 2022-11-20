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На Камчатке вулкан Шивелуч готов к мощному извержению: фото и видео
20.11.2022 16:35 Алина Груднева

На Камчатке вулкан Шивелуч готов к мощному извержению: фото и видео

На Камчатке пробудился действующий вулкан Шивелуч и готов к мощному извержению.

 
Об этом сообщают российские СМИ.
 
Вулкан выбрасывает пепел на высоту почти в пять километров. Ученые ожидает извержения а любом момент.
 
В связи с этим к вулкану запретили приближаться в радиусе 15 километров. 
 
Уже был зафиксирован пепловый выброс на высоту до 4 600 метров. Пепловый шлейф простирается на 10 километров к северо-востоку от вулкана.
 
Со склонов, по прогнозам, будут сходить пирокластические потоки, произойдут пепловые выбросы и обвалы. Потоки лавы могут пройти расстояние до 20 км и перекрыть автотрассу Петропавловск–Камчатский — Усть-Камчатск.
 

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