



На аукцион выставлен редкий автомобиль Ferrari легендарного музыканта

В США на аукцион RM Sotheby’s выставили купе Ferrari Dino 246 GT 1972 года. За суперкар планируют выручить от 400 000 до 500 000 долларов.



Об этом сообщается на официальном сайте аукционного дома.



Этот Ferrari Dino 246 GT ранее принадлежал звезде рок-н-ролла – гитаристу The Rolling Stones Киту Ричардсу. Он купил серебристое купе в 1972 году, проживая в Калифорнии.



В 1975 году Кит Ричардс вернулся в родную Великобританию и забрал авто с собой. Он настолько любил Ferrari Dino, что предпочитал путешествовать на нем на концерты The Rolling Stones во время европейского тура и не пользовался самолетами.



В 1986 году суперкар с пробегом 40 000 км продали частному коллекционеру. После этого авто несколько раз меняло владельца, а в 2015-2018 годах прошло реставрацию.



Dino 246 GT – начальная модель Ferrari, которую выпускали с 1969 по 1974 годы и всего собрали 3569 купе и кабриолетов. Модель назвали в честь сына Энцо Феррари, Дино, умершего в юном возрасте.



Суперкар Ferrari оснащен 2,4-литровым V6 на 195 л. с. и 5-ступенчатой механической КПП. Он разгоняется до 100 км/ч за 7,4 с и развивает 235 км/ч.





