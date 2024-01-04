



Мужчина захотел назвать ребенка в честь своей мертвой кошки

Женщина на последних сроках беременности обратилась в соцсети за помощью. Она поссорилась со своим партнером из-за имени для своей еще не рожденной дочери. И вот будущая мама обратилась на Reddit , чтобы поделиться своей дилеммой.



27-летняя женщина объясняет, что ей не нравится имя Зоя, на котором настаивает ее партнер. Причин несколько. Во-первых, так звали уже умершую кошку ее партнера. А во-вторых, эту кошку он завел со своей бывшей девушкой, более того - бывшая подарила ему эту кошку. И у них была совместная опека над кошкой, пока та не умерла.



После ряда выяснений партнер заявил беременной женщине, что “он считал кошку-Зою своей дочерью”.



“Я в шутку ответила: “Значит, вы хотите назвать нашего ребенка в честь вашего ребенка от вашего последнего брака?”



“Он не смеялся. Вместо этого он занял оборонительную позицию. Он сказал, что это не так. Я сказала, что мне не очень нравится идея назвать нашу дочь в честь чего-то, что у него ассоциируется с его последними отношениями”.



Он ответил: “Хорошо, это твой ребенок. Назови его как хочешь”.



Теперь женщина беспокоится, не слишком ли она упряма, так как после их последнего разговора мужчину больше не интересует имя ребенка.



В комментариях многие люди поспешили согласиться с женщиной. Некоторые назвали поведение мужа “проблемным” и “странным”» и призвали пару обратиться за консультацией, если они действительно не могут пойти дальше и выбрать другое имя.



В комментариях также были опубликованы несколько альтернативных вариантов имени ребенка, в том числе Элла, Ава, Хлоя, Фелисити, Хейли, Нова и Айви.



А как вы считаете?

