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Мужчина прыгнул с Эйфелевой башни
17.08.2023 18:32 Ирина Демьянова

Мужчина прыгнул с Эйфелевой башни

Полиция Парижа в четверг арестовала мужчину, который прыгнул с Эйфелевой башни с парашютом, пишет AFP.

По данным правоохранителей, мужчина – опытный альпинист – пробрался с рюкзаком с парашютом на территорию Эйфелевой башни после 5:00 утра, задолго до официального открытия достопримечательности.

Мужчину быстро заметили охранники, но тот успел добраться до вершины башни, прежде чем его остановили, и прыгнул.

Он приземлился на соседнем стадионе, где его арестовали, по словам полиции Парижа, "за создание угрозы для жизни других людей". В отношении мужчины возбудили уголовное дело.

"Такие безответственные действия подвергают опасности людей, которые работают на башне или под ней", – говорится в заявлении компании Sete, которая управляет Эйфелевой башней.

Компания добавила, что из-за инцидента отложила открытие достопримечательности.  

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