



Мужчина прыгнул с Эйфелевой башни

Полиция Парижа в четверг арестовала мужчину, который прыгнул с Эйфелевой башни с парашютом, пишет AFP.



По данным правоохранителей, мужчина – опытный альпинист – пробрался с рюкзаком с парашютом на территорию Эйфелевой башни после 5:00 утра, задолго до официального открытия достопримечательности.



Мужчину быстро заметили охранники, но тот успел добраться до вершины башни, прежде чем его остановили, и прыгнул.



Он приземлился на соседнем стадионе, где его арестовали, по словам полиции Парижа, "за создание угрозы для жизни других людей". В отношении мужчины возбудили уголовное дело.



"Такие безответственные действия подвергают опасности людей, которые работают на башне или под ней", – говорится в заявлении компании Sete, которая управляет Эйфелевой башней.



Компания добавила, что из-за инцидента отложила открытие достопримечательности.