



Москвичка на конкурсе “Миссис Вселенная” представит не Россию, а Татарстан

С 1 по 10 октября в столице Филиппин Маниле пройдет международный конкурс “Миссис Вселенная-2023”. Национальный отбор в России выиграла 37-летняя Ксения Прохорова, которая сейчас вместе с семьей живет в Москве.



Однако, на состязании красоток официально представит не Россию, а Татарстан.



“Я буду представлять свой Татарстан, в котором родилась и выросла. Ну и Россию, конечно же. Просто… по политическим причинам девушки из России не могут выступать с лентой ''Россия'', но мы нашли выход. Нас едет целая команда из разных регионов”, – написала Прохорова.



Всего за корону победительницы поборются 110 участниц из разных уголков мира.