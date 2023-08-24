



“Морской монстр”: На глубине нашли рыбу с человеческими зубами – видео

Мурманский траулер Роман Федорцов обнаружил причудливую рыбу с человеческими зубами, а пользователи соцсетей сравнили ее с “монстром”. Роман посвятил свою карьеру поиску неизвестных и существ. Он проводит месяцы в море, делясь снимками пугающих рыб со своими 650 000 подписчиками в Instagram. Его последний улов, как обычно, ошеломил аудиторию – на снимке изображена огромная черно-серая рыба с большими плавниками и множеством массивных зубов во рту.



Роман идентифицировал его как разновидность волчьего угря и поделился жутким видео со своими подписчиками, где оно собрало 198 000 просмотров и 7 800 лайков, а также тысячи комментариев. В ролике можно увидеть угря, лежащего плашмя, прежде чем Роман открывает рот и демонстрирует переполненную челюсть рыбы. Пост был подписан: “Зубов никогда не бывает слишком много”.



Волчьи угри могут жить до 20 лет и вырастать до 2,4 метра в длину. Они живут в холодных водах северной части Тихого океана, от Калифорнии до Японского моря, на глубине около 200 метров под водой. Рыбы \питаются морскими животными с твердым панцирем, такими как крабы и моллюски. Они не так свирепы, как кажутся, и кусаются, только если их побеспокоить.

