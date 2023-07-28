



"Мисс Москва-2023" опозорилась в эфире росТВ, "блеснув" интеллектом

"Мисс Москва-2023" Ангелина Бреженская из Саратова опозорилась на шоу у Павла Воли на российском ТНТ, блеснув своим "интеллектом".



Ведущий откровенно над ней поглумился, проверяя ее знания.



Бреженская попыталась доказать, что не все участницы конкурсов красоты являются глупыми, но что-то пошло не так. Воля попытался выведать у нее столицу Румынии. Когда второй ведущий "подсказал" ей, что это Польша, та подхватила такую занимательную идею, выдав: "Вот только хотела сказать, да... Босния и Герцеговина?"



Воля похвалил ее за "знания", предложив переписать учебники. Узнав о том, что названное ею является отдельной страной, "Мисс Москва" неловко засмеялась.



Кроме того, Бреженская сказала, что победу на конкурсах красоты одерживают "не только через постель". А по поводу своего невероятно острого подбородка она сказала, что это все "фотошоп", а не пластика.

