



“Мертвые насекомые в холодильнике”: чем питается 30-летняя женщина

Ежедневно 30-летняя африканка Джоанн употребляет в пищу насекомых, будь то шелкопряды в шоколаде или печенье с тараканами.



Практику поедания насекомых женщина начала с дегустации порошка из сверчка, который ее отец привез из Азии. Позже по запросам дочери он начал привозить и другие деликатесы, например скорпионов и бамбуковых червей.



На данный момент близкие Джоанн привыкли видеть в холодильнике замороженных насекомых вместо обычной еды, а сама женщина утверждает, что подобный план питания крайне полезен. Ведь насекомые содержат даже больше белков, чем говядина.