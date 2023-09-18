



MDA привлекает дополнительные машины скорой помощи из-за угрозы “Хизбаллы”

В ответ на растущую обеспокоенность по поводу безопасности северной границы Израиля ”Маген Давид Адом”, национальная система по чрезвычайным ситуациям Израиля, объявила кампанию по предоставлению 300 дополнительных машин скорой помощи к своему нынешнему парку. Дополнительные машины скорой помощи в три раза превышают количество, которое MDA обычно добавляет в свой парк ежегодно.



“Количество машин скорой помощи, которые у нас есть в настоящее время, более чем достаточно для удовлетворения повседневных потребностей Израиля и позволяет нам реагировать на недавние конфликты Израиля с базирующимися в Газе террористическими группировками”, – говорит Эли Бин, генеральный директор MDA.



“Но мы знаем, что “Хизбалла” – значительно лучше вооруженный враг, способный нанести удар практически по любой части Израиля, и конфликт с этой группировкой приведет к гораздо большим жертвам”, – добавил он. “А это означает, что наша способность лечить раненых и быстро доставлять их в израильские больницы будет иметь первостепенное значение”.



Для удовлетворения этой потребности была инициирована кампания MDA по оказанию экстренной помощи. На средства, пожертвованные на кампанию, будут запущены в производство новые мобильные отделения интенсивной терапии (МИКУ) и машины скорой помощи жизнеобеспечения. Более 80% машин скорой помощи MDA производятся через компанию American Friends of Magen David Adom, американского филиала MDA по сбору средств, который производит машины скорой помощи в Элкхарте, штат Индиана, перед отправкой в ​​Израиль.



“Чтобы машины скорой помощи прибыли в Израиль вовремя, когда они понадобятся, средства на них должны быть собраны сейчас, а машины запущены в производство как можно скорее”, – предупреждает Кэтрин Л. Рид, генеральный директор АФМДА.