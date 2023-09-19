



Маск предупредил, что скоро Twitter может стать платным

Илон Маск заявил, что всем пользователям X, вероятно, придется платить за доступ к платформе, но настаивает на том, что плата за услугу направлена только на борьбу с ботами. Об этом сообщает BBC.



В разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу Маск заявил, что платежная система – это “единственный способ противостоять ботам”.



"Мы переходим к небольшому ежемесячному платежу за использование системы", – сказал он.



Несмотря на очевидный финансовый интерес компании в том, чтобы взимать плату с пользователей, Маск настаивает на том, что заставить людей платить за услугу направлено на борьбу с ботами.



"Создание бота стоит копейки", – сказал он. "Но если кому-то даже придется заплатить несколько долларов, то фактическая цена для ботов будет очень высокой".



Маск заявил, что сейчас он рассматривает максимально дешевые варианты для пользователей.



"На самом деле мы собираемся предложить более низкий тариф. Мы просто хотим, чтобы это была небольшая сумма денег", – сказал он. “Это долгая дискуссия, но, на мой взгляд, это фактически единственная защита от огромных армий ботов".



Однако существует риск того, что, закрыв X посредством платных сервисов, он может потерять значительную часть своих пользователей. Это, в свою очередь, может привести к снижению доходов от рекламы, которые составляют подавляющую часть дохода компании.