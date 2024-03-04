



Маму с более чем 800 татуировками не берут на работу

Мелисса Слоан, валийка 46 лет, покрыта татуировками с головы до ног. У нее на теле 800 картинок!



Начав однажды свой “роман с тату”, она просто не смогла остановиться. У нее всегда с собой “пистолет” и чернила.



Во внешности женщины нет врожденных недостатков. Посмотрите, вот ее фото, когда все только начиналось. Но свою коллекцию тату Мелисса начала еще в 20 лет. Она признает зависимость, но ничего не может с этим поделать:





“Это похоже на то, как если бы вы выкурили [сигарету] или выпили, вы становитесь зависимыми. Я не могу остановить это сейчас, во всяком случае для меня это вызывает привыкание. Я просто не могу это остановить”, - говорит она.



“Я ношу тату-пистолет с собой в багажнике, я возьму его в машине или где угодно”. Она делает это сама с тех пор, как тату-салоны стали ей отказывать.



Слоан продолжает заставлять своего партнера делать ей три “татуировки в тюремном стиле” каждую неделю, несмотря на то, что она не может найти оплачиваемую работу из-за большого количества чернил, покрывающих ее тело и лицо.



Слоан заявила, что когда-то она зарабатывала на жизнь уборкой туалетов, но теперь отказывается от подобной работы.



“Я не могу устроиться на работу. Они не возьмут меня. Я подал заявку на работу по уборке туалетов там, где живу, но меня не взяли из-за моих татуировок… Люди говорили, что у меня никогда в жизни не было работы, она была один раз, и продлилась она недолго”. Она продолжила: “Но если бы завтра кто-то предложил мне работу, я бы пошла работать – я бы приняла это предложение”.



Мелиссе также не разрешают посещать школьные мероприятия, в которых могут участвовать двое ее маленьких детей в возрасте 8 и 10 лет. Даже это не остановило ее.



“Дети говорят: “Мама, они смотрят на тебя”, а я говорю: “Не обращай на них внимания”.



“Мне говорят, что мои дети сбегут, когда подрастут, и это душераздирающе”.



Дети Слоан уже любят боди-арт. Вероятно сказывается любовь к маме. И это говорит о том, что они очень любят и уважают ее, если берут с нее пример.



“Вчера вечером у них на руках были какие-то татуировки, у них школа, так что им придется их снять”, — сказала Слоан о разрешении детям делать временные татуировки, обещая сделать постоянные татуировки в будущем. “Я говорю им, что, когда они подрастут, у них будут лучше”.



