



Майли Сайрус после успеха сингла "Flowers" хочет отказаться от гастролей

Американская певица Майли Сайрус заявила, что не хочет больше ездить в туры и выступать перед большим количеством людей. Это заявление она сделала после потрясающего успеха новой песни "Flowers", которая уже набрала более миллиарда прослушиваний в Spotify. Об этом сообщает Hollywoodlife.



Многие фанаты ожидали, что Сайрус начнет тур с последним своим альбомом Endless Summer Vacation, но последние ее заявления британским журналистам разочаровали слушателей. Так, в новом выпуске British Vogue певица заявила, что не хочет выступать перед многотысячными аудиториями.



"Прошло время. После последнего шоу, которое я сделала в 2014, я смотрела на это больше как на вопрос. Я не могу. Не только "не могу", потому что не получится, так как это зависит от поклонников, но и по моему личному желанию", – заявила она.



Сайрус также сказала, что закончила жить для других: "Хочу ли я прожить свою жизнь для чьего-то удовольствия, кроме собственного?"

"Я люблю выступать, но в основном для друзей. Петь для сотен тысяч людей – это не то, что мне нравится. Нет связи, нет безопасности. Это неестественно, когда ты одна перед 100 000 человек", – добавила певица.