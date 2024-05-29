



Мадонна закрутила роман с очередным молодым боксером

На днях стало известно, что поп-дива Мадонна разошлась со своим молодым бойфрендом, боксером Джошем Поппером.



Они состоялись в отношениях больше года.



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По данным The Sun, причиной разрыва с бойфрендом, который моложе ее на 35 лет, стал насыщенный рабочий график Мадонны, из-за которого пара не находила времени, чтобы видеться.



Долго Мадонна не горевала. По словам инсайдеров, она уже нашла ему замену. Сообщаяется, что новым возлюбленным 65-летней знаменитости стал еще один британский боксер, Ричард Риакпроэ, который моложе ее на 30 лет."Ричард познакомился с Мадонной в мире моды. У них есть общие друзья. Они прекрасно ладят и весело проводят время в компании друг друга", - сообщает таблоид.