



Лучший фильм: “Все, везде и сразу” забирает 7 статуэток “Оскар”

“Все, везде и сразу ” назван лучшим фильмом на 95 -й церемонии вручения премии “Оскар” в воскресенье, завоевав высшую награду кинобизнеса.



Фильм, гонзо-приключение о китайско-американском владельце прачечной, борющемся с аудитом IRS и межпространственными злоумышленниками, получил семь статуй, включая оригинальный сценарий и награду за режиссуру для его создателей Дэниела Квана и Дэниела Шайнерта.



Эта победа является триумфом для A24, инди-студии, которая довела безумный фильм до внушительных 100 миллионов долларов в прокате, ошеломляющее достижение в то время, когда рынок артхаусных фильмов сократился. Студия также совершила редкий подвиг, получив все четыре награды за актерское мастерство, три из которых были получены за “Все и везде, все сразу” и одну за “Кита”.



С его многовселенной сюжетной линией и необычными штрихами, такими как персонаж с руками хот-дога и вооруженными фаллоимитаторами, “Все, везде и сразу” представляет собой радикальный отход от той уравновешенной престижной платы за проезд, которая исторически доминировала на Оскарах, но Академия Киноискусства и науки сильно изменились за последние годы. После разногласий по поводу #OscarsSoWhite после того, как в течение двух лет подряд не было номинировано ни одного цветного актера, в 2016 году Академия приложила большие усилия для диверсификации пула избирателей. В последующие годы его состав помолодел, и теперь в него входит больше цветных людей и женщин.



Ведущим церемонии был Джимми Киммел.



