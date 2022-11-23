



Линой Ашрам: На улице говорят, что я растолстела. Почему так?



Линой Ашрам - одна из величайших спортсменок в истории Израиля та, кто принес ей главное достижение: вожделенную золотую медаль в спортивной гимнастике, одной из самых престижных дисциплин Олимпийских игр.



Спустя полтора года после этой медали и ухода из большого спорта Ашрам учится в Вингейте и работает тренером, чтобы попытаться передать свои знания.



В интервью 12-му каналу израильского ТВ Ашрам рассказала о сложном столкновении с реакцией людей в связи с тем, что она прибавила в весе после ухода из спорта.



"Есть бестактные люди, которые говорят мне это прямо в лицо", - сказала Ашрам. "Один пожилой человек просто решил подойти и уставиться на меня. Я посмотрела на него, говорю: "Что, что?" Он мне говорит: "Это ты? Посмотри, какая ты толстая, ты плохо выглядишь". В тот момент я просто встала и ушла. Это очень трудно, когда люди не в состоянии держать свои мысли..., держать свое мнение при себе".



И несмотря на сложные реакции, Ашрам старается относиться к ним легко: "Мне действительно все равно, я не отношусь к этому, я знаю, что мне нравится, я знаю, чего я хочу, мне все равно, что говорят другие люди. Я смирилась со своим лишним весом. Я смотрю на себя и горжусь тем, как я выгляжу. Я хочу похудеть, но я не хочу возвращаться к тому, что было".



На вопрос о том, не взвешивается ли она больше каждый день, Линуй ответила: "Правда в том, что да. Но я не воспринимаю это как что-то "личное", а действительно... для себя, для поддержания. В гимнастике я тогда весила почти на 15 килограммов меньше. Я действительно хочу заботиться о себе и хочу поддерживать определенную фигуру, а не для того, чтобы люди говорили мне, как я должна выглядеть".





Когда Ашрам спрашивают, ожидала ли она комментариев по поводу своего веса, она отвечает утвердительно. "Я знала, что наберу вес, поэтому ожидала, что они увидят это и скажут мне. Но большой спорт укрепил меня психологически. Что если это была не я? Что, если бы здесь стояла другая девушка? Для меня очень важно донести это послание, что каждый должен любить себя таким, каким он выглядит, и не обращать ни на кого внимания, на то, что кто-то говорит, не обращать на это внимания. Знать, что ты любишь себя таким, какой ты есть, и идти с этим".