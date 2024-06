Популярную певицу Леди Гагу заподозрили в беременности.



Знаменитость с округлившимся животом сфотографировали на свадьбе сестры.



Моментально разнеслись слухи о том, что певица в интересном положении. Леди Гага поспешила опровергнуть эту информацию, пояснив, что всего лишь набрала вес.



"Не беременна, просто плачу в спортзале", - сказала она.

lady gaga looks so beautiful at her sister’s wedding pic.twitter.com/NJvb7zTASB

Lady Gaga shuts down internet speculation in new TikTok:



“not pregnant— just down bad crying at the gym” pic.twitter.com/hXlG97su5C