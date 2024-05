Леди Гага внезапно сменила имидж

Знаменитая певица Леди Гага внезапно сменила свой имидж, прибыв на презентацию фильм Gaga:Chromatica Ball.



Артистка презентовала свой фильма-концерт в Лос-Анджелесе.



Для такого события Леди Гага перевоплотилась из легендарной блондинки в брюнетку.



Для презентации знаменитость, как ни странно, использовала довольно эксцентричные наряды. Одним из них было рваное белое платье с инопланетным дизайном.



Еще одним нарядом стали черный кружевной кокон-платье и маска.

Lady Gaga reveals she performed 5 shows with COVID-19 on her Chromatica Ball tour:



“I shared it with everyone on my team […] I just didn’t wanna let all the fans down. [They] were all putting themselves in harm’s way everyday coming to the show.”



pic.twitter.com/znwVnvJ9dH