



Козы прилежно чистят парки в центральной Японии

Несколько коз прилежно занимаются удалением сорняков в парках и других местах в префектуре Гифу.



Власти города Минокамо начали эту инициативу 12 лет назад в раках усилий по снижению расходов и сокращению выбросов углекислого газа при сжигании сорной травы.



Пятнадцать коз, выращенных фермерской корпорацией, были выпущены во вторник в индустриальный парк, где они с удовольствием начали поедать сорные растения.



Городские власти говорят, что козы очистят от сорняков участки общей площадью 3,4 гектара, включая парки. По словам представителей администрации, стоимость такой очистки составит всего одну треть суммы, которая потребовалась бы на выполнение этих операций людьми.