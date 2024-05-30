



Кот из Китая попал в Книгу рекордов Гиннеса за быструю езду на скейте

Кот из Китая по кличке Бао Цзы после года дрессировок проехал на скейте 10 метров за 12,85 сек и попал в Книгу рекордов Гиннеса.



Кот также может выполнять ряд трюков: от сидения и тряски лапами до притворства мертвым, переворачивания, прыжков, лазания, прохождения через обручи, нажатия на дверные звонки, толкания катящихся бочек и даже ведения баскетбольного мяча.

