Кот из Китая попал в Книгу рекордов Гиннеса за быструю езду на скейте
Кот из Китая по кличке Бао Цзы после года дрессировок проехал на скейте 10 метров за 12,85 сек и попал в Книгу рекордов Гиннеса.
Кот также может выполнять ряд трюков: от сидения и тряски лапами до притворства мертвым, переворачивания, прыжков, лазания, прохождения через обручи, нажатия на дверные звонки, толкания катящихся бочек и даже ведения баскетбольного мяча.
Пушистики умеют удивлять: в Китае кот по кличке Бао Цзы попал в Книгу рекордов Гиннесса за самую быструю поездку на скейтборде🛹 среди кошек🐈⬛— 🇮🇱 L D (@DLebowski_) May 28, 2024
Ему удалось проехать🛹🐈⬛ 10 метров за 12,85 секунды. pic.twitter.com/SBvUXSPF9p