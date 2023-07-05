



Кошмар: дети три часа висели головой вниз на американских горках

Восемь пассажиров, в том числе семеро детей, застряли примерно на три часа после того, как аттракцион сломался в последний день фестиваля Forest County в Крэндоне, сообщает Huffpost co ccылкой на Milwaukee Journal Sentinel . Посетители аттракиона висели головой вниз.



На видео, опубликованных в Интернете, видно, как спасатели работали над освобождением посетителей, и все они в конечном итоге были благополучно были спущены на землю.



Причина сбоя в работе аттракциона на данный момент неизвестна.



“В поездке произошла механическая неисправность, из-за которой он застрял в вертикальном положении”, — сказал WMTV капитан пожарной охраны Крэндона Бреннан Кук .



“Аттракцион был недавно проинспектирован штатом Висконсин здесь, на месте, и в настоящее время у нас нет никакой другой информации”, — добавил Кук.

