



Король Чарльз может наказать принца Эндрю: названа причина

Король Великобритании Чарльз ІІІ готов разорвать отношения с принцем Эндрю из-за того, что тот не хочет переезжать в старый дом принца Гарри и Меган Маркл.



По данным газеты Мirror, монарх попросил брата съехать с 30-комнатной Royal Lodge в Виндзоре, чтобы перебраться в коттедж Фрогмор.



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Эндрю живет в королевском доме с 2004 года. Там же остается и его бывшая жена Сара Фергюсон.



Уточняется, что король пригрозил брату последствиями, если так будет продолжаться дальше. Предполагается, что монарх может ограничить финансирование принца Эндрю, что больно тому ударит по карману.