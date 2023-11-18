



Корейцев лишат любимого деликатеса - собачатины

В Южной Корее разрабатывают законопроект, согласно которому употребление любимого в стране "деликатеса" будет запрещено.



По данным The Washington Post, корейцам могут запретить употреблять собачатину уже в этом году.



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Инициатива предусматривает ликвидацию собачьих ферм в течение трех лет. Также будут прикрыты все торговые точки и рестораны, где продают блюда с мясом собак. Если законопроект примут, запрет на этот "деликатес" вступит в силу в 2027 году.



"Мы предоставим полную поддержку фермерам, мясникам и другим предприятиям, которым грозит закрытие или переквалификация из-за этого закона", – пояснил депутат партии "Сила народа" Юй Эй-дон.