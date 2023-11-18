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Корейцев лишат любимого деликатеса - собачатины
18.11.2023 01:22 Алина Груднева

Корейцев лишат любимого деликатеса - собачатины

В Южной Корее разрабатывают законопроект, согласно которому употребление любимого в стране "деликатеса" будет запрещено.

По данным The Washington Post, корейцам могут запретить употреблять собачатину уже в этом году.

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Инициатива предусматривает ликвидацию собачьих ферм в течение трех лет. Также будут прикрыты все торговые точки и рестораны, где продают блюда с мясом собак. Если законопроект примут, запрет на этот "деликатес" вступит в силу в 2027 году.

"Мы предоставим полную поддержку фермерам, мясникам и другим предприятиям, которым грозит закрытие или переквалификация из-за этого закона", – пояснил депутат партии "Сила народа" Юй Эй-дон.

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