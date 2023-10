Концерт Бруно Марса отменен

Концерт поп-звезды Бруно Марса, который должен был состояться в Тель-Авиве, отменен из-за массированных обстрелов из Газы.



Мероприятие должно было состояться 7 октября на сцене тель-авивского парка "Яркон".



Лауреат премии "Грэмми" Марс отправился в Израиль после выступления 1 октября в Тбилиси, в его сет-лист вошли известные хиты "That's What I Like", "Treasure", "Uptown Funk" и "Just the Way You Are".



На какую дату переносится концерт поп-звезды, пока что неизвестно.