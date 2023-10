Поп-звезда Бруно Марс приезжает в Тель-Авив с двумя концертами

4 и 7 октября американская поп-звезда Бруно Марс выступит на сцене тель-авивского парка "Яркон" с двумя концертами.



Лауреат премии "Грэмми" Марс отправится в Израиль после выступления 1 октября в Тбилиси (Грузия), где в его сет-лист вошли известные хиты "That's What I Like", "Treasure", "Uptown Funk" и "Just the Way You Are".



Кроме того, на концерте в Тбилиси он исполнил песни "Finesse", "When You Wish Upon a Star", "Versace on the Floor", "Marry You", "Runaway Baby" и в общей сложности 24 композиции.



На вопрос промоутеров Live Nation Israel, что нужно Марсу в его номере в тель-авивском отеле, певец не высказал никаких особых пожеланий и попросил отдать все остатки еды и напитков нуждающимся.