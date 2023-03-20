



Когда в Израиле переведут часы на летнее время



В соответствии с Законом об определении времени, летнее время 2023 года начинается в конце этой предстоящей недели 24.3.2023. В 02:00 стрелки часов должны быть переведены на один час вперед до 03:00.



Летнее время закончится в ночь с субботу воскресенье, 29.10.2023.



Генеральный директор Министерства внутренних дел Ронан Перец заявил: "Переход на летнее время начнется в следующие выходные, и граждане Израиля смогут насладиться дополнительным часом дневного света. Переход на летнее время в ночь с четверга на пятницу позволит всем нам возвращаться с работы и учебы в светлое время суток и быть более энергичными. Перевод часов в выходные дни позволит всем нам начать рабочую неделю без потери часов сна ночью."

