



Китай: у городах усиливают карантинные меры из-за новых вспышек COVID-19

Китайские города от Уханя в центральном Китае до Синина на северо-западе удваивают усилия по борьбе с COVID-19, опечатывая здания, блокируя районы и обрекая миллионы людей на бедственное положение в борьбе за то, чтобы остановить распространение вспышек коронавирусной инфекции.



Китай в четверг сообщил о том, что третий день подряд регистрируется более 1000 новых случаев COVID по всей стране, что является скромным показателем по сравнению с десятками тысяч в день, когда Шанхай был полностью закрыт в начале этого года, но этого достаточно, чтобы ввести дополнительные ограничения по всей стране.



Число случаев заболевания коронавирусом в Китае остается небольшим по мировым стандартам, но его сверхстрогие и разрушительные меры по сдерживанию в этом году высококонтагиозного варианта Omicron сильно повлияли на вторую по величине экономику мира.



Гуанчжоу, четвертый по величине город Китая по объему экономического производства и столица провинции Гуандун, в четверг перекрыл многие улицы и кварталы изолировав людей в их домах, поскольку эти районы были сочтены высокорисковыми в связи с растущей заболеваемостью COVID, которая сохраняется уже четвертую неделю.



Ситуация в городах остается нестабильной. Многие места публичного пользования закрыты. Занятия в учебных заведениях прекращены, развлекательные центры, тренажерные залы закрыты, массовые и культурные мероприятия отменены.



По данным Nomura, по состоянию на 24 октября 28 городов применяли различные меры изоляции, при этом около 207,7 млн ​​человек пострадали в регионах, на долю которых приходилось около 25,6 трлн юаней (3,55 трлн долларов) валового внутреннего продукта Китая.



Это эквивалентно почти четверти экономического производства Китая в 2021 году.



Акции материкового Китая снизились в четверг, поскольку вспышки инфекции и мрачные данные о промышленном секторе , пострадавшем от COVID, ухудшили настроения.



В Ухане, месте первой в мире вспышки COVID-19 в конце 2019 года, на этой неделе сообщалось от 20 до 25 новых случаев заражения в день, что побудило местные власти приказать более 800 000 человек в одном районе оставаться дома до воскресенья.



Согласно изображениям и сообщениям в социальных сетях, Ухань также приостановил продажу свинины в некоторых частях города после того, как был обнаружен один случай COVID, который, по словам властей, был связан с местной цепочкой поставок свинины.



В Синине, столице провинции Цинхай, в социальных сетях сообщалось о нехватке продовольствия и росте цен на товары первой необходимости, поскольку органы здравоохранения города с населением 2,5 миллиона человек стремились сдержать всплеск COVID-19 после недельного празднования Дня независимости Китая, отмечаемого 1 октября.



2Чтобы снизить риск передачи и распространения болезни, некоторые овощные и фруктовые магазины были закрыты и помещены на карантин", — заявил в среду правительственный чиновник Синин.



Другие крупные города Китая, в том числе Чжэнчжоу, Датун и Сиань, на этой неделе ввели новые ограничения, чтобы обуздать локальные вспышки.



Тематический парк Universal Resort в Пекине был закрыт в среду после того, как у одного посетителя был положительный результат на коронавирус.



Китай неоднократно клялся придерживаться политики абсолютной нетерпимости к COVID-19 и осуществлять меры, которые власти называют необходимыми для сдерживания распространения вируса.

