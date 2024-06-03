Киркорову разрешили въезд в одну из европейских стран
Поп-королю Филиппу Киркорову все же разрешили въезд в Молдову.
По данным TV8, снял запрет на въезд суд сектора Рышканы города Кишинев.
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Согласно постановлению, введенный пограничной полицией 28 июля 2022 года запрет на въезд должен быть аннулирован.
Соответствующее решение можно обжаловать в апелляционном суде в течение 30 дней. Киркорову отказали во въезде в страну в июле 2022 года.