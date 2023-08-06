



Как выбрать автомобиль с пробегом, чтобы потом легко его продать

Со временем у многих автовладельцев появляется желание сменить авто, что приводит к необходимости продать имеющееся транспортное средство по оптимальной цене. Но как выбрать автомобиль, который относительно хорошо сохранит свою стоимость, когда придет время перепродажи, минимизировав финансовые потери?



В автомобильной сфере общепризнанной истиной есть то, что большинство транспортных средств со временем обесцениваются. Тем не менее, существуют исключительные случаи, связанные с редкими, ретро или коллекционными автомобилями, которые могут ощутимо вырасти в цене. Однако если рассматривать автомобили прежде всего как средство передвижения, снижение их стоимости очевидно.



Некоторые автомобили печально известны тем, что теряют почти половину своей стоимости всего за несколько лет, тогда как другим удается удержать свои позиции. Такое расхождение можно объяснить множеством факторов, влияющих на стоимость.



Возраст

Возраст служит ключевым определяющим фактором. Новые автомобили особенно подвержены эрозии стоимости. Свежеиспеченный автомобиль может потерять примерно 20% своей стоимости в момент, когда он уезжает из автосалона. Следующие годы способствуют уменьшению стоимости, хотя темпы обесценивания со временем замедляются. Автомобили в возрасте 10 лет и старше снижаются в цене гораздо медленнее, хотя их стоимость при перепродаже становится достаточно скромной.



Обслуживание подержанного автомобиля часто становится дороже, а его надежность может снизиться, но это уже отдельный разговор.



Класс

Класс автомобиля также имеет значение в этом уравнении. Автомобили премиум-класса, как правило, сильнее обесцениваются. Фактор престижа вступает в игру – когда высококлассные бренды представляют обновленный модельный ряд, предыдущие модели теряют долю своего престижа.

Кроме того, автомобили премиум-класса со значительным пробегом могут нуждаться в повышенных затратах на техническое обслуживание, что настораживает потенциальных покупателей.



Бюджетные автомобили обесцениваются значительно медленнее. Следует отметить, что их большая привлекательность означает более широкий круг потенциальных покупателей.



Репутация бренда

Репутация бренда является еще одним ключевым элементом. Бренды со временем формируют определенный имидж, приводящий к определенным ожиданиям. К примеру, старые Toyota стали синонимом надежности. Некоторые модели, такие как Camry с 3,5-литровым двигателем, пользуются исключительным спросом, что облегчает их продажу по хорошей цене.



Однако есть и оборотная сторона медали. Автомобили с запятнанной репутацией сталкиваются с трудностями при перепродаже. Примером может служить проблема продажи подержанного Range Rover, возникающая из-за восприятия ненадежности и высоких затрат на ремонт. Парадоксально, но эти кроссоверы премиум-класса могут похвастаться поразительными техническими характеристиками и впечатлениями от вождения.



Комплектация

Уровень оснастки автомобиля также влияет на возможность его перепродажи. Хорошо оборудованный автомобиль, как правило, имеет более высокую ликвидность на рынке. Такие функции, как автоматическая коробка передач и кондиционер, могут значительно повысить шансы на успешную и выгодную перепродажу.



Однако добавление дополнительного оборудования на вторичном рынке может быть неоднозначным. В то время как некоторые дополнения, такие как дорогостоящая сигнализация, переоборудование на сжиженный газ или багажник на крыше, могут существенно удержать цену при перепродаже, внешние модификации и роскошные украшения обычно не приносят значительных доходов.