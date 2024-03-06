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Как свернуть чугунную сковородку дудочкой? Смотрите!
06.03.2024 00:30 MIGnews.com

Как свернуть чугунную сковородку дудочкой? Смотрите!

Сильнейший человек Англии Падди Хейнз в эфире Би-би-си Радио Оксфорд показал ведущему утреннего шоу как меньше чем за пять секунд “приготовить тако” из сковороды.


Он буквально скрутил сковородку на коленке в прямом эфире.
 

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