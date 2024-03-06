



Как свернуть чугунную сковородку дудочкой? Смотрите!

Сильнейший человек Англии Падди Хейнз в эфире Би-би-си Радио Оксфорд показал ведущему утреннего шоу как меньше чем за пять секунд “приготовить тако” из сковороды.



«Сильнейший человек Англии» Падди Хейнз в эфире Би-би-си Радио Оксфорд показал ведущему утреннего шоу как меньше чем за пять секунд «приготовить тако» из сковороды. Он буквально скрутил сковородку на коленке в прямом эфире. pic.twitter.com/sggYbvDd8J — bbcrussian (@bbcrussian) March 3, 2024

Он буквально скрутил сковородку на коленке в прямом эфире.