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Как летом подготовить автомобиль к жаре
17.07.2023 21:27 Наталья Богинская

Как летом подготовить автомобиль к жаре

Крайне жаркое лето доставляет хлопот водителям в пути. Ведь от летней жары страдают не только люди, но и автомобили, а серьезное повышение температуры воздуха может спровоцировать аварии на дорогах. Перед тем как отправляться в летнее путешествие на автомобиле, следует внимательно проверить:

  • радиатор – на нем не должно быть грязи или другого мусора, так как это ухудшает теплообмен;
  • уровень охлаждающей жидкости;
  • давление во всех колесах, но делать это лучше при температуре воздуха не выше +25 градусов.
Также помните, что в жару не нужно заполнять баки или газовые баллоны “под завязку”, поскольку под влиянием температуры углеводородное топливо сильно расширяется. В бензобаке во время жары должно быть не более 95% горючего, а объем газовых баллонов не должен превышать ¾ полезного объема.

Разумеется, ваш автомобиль должен быть готов технически для путешествий в жару. Поэтому:
  1. Кондиционер. Система кондиционирования должна работать без сбоев. Если кондиционер в машине не работает, проверьте систему на предмет утечки фреона.
  2. Салон. Старайтесь парковать свой автомобиль в тени. Так вы избежите жары в салоне, к тому же солнце не будет нагревать приборную панель и кресла. Можно приобрести специальные противосолнечные экраны, крепящиеся к стеклу. А задние и боковые зеркала – затонировать специальной пленкой. Так вы снизите температуру в салоне и защитите его от выгорания.
  3. Двигатель. Его следует отмыть от грязи, а под капотом проверить все шланги и их соединения, устранить подтекание, залить антифриз и в дороге следить за его температурой. Длительная работа двигателя в красной зоне указателя приборной панели может привести к плохим последствиям. Двигатель может перегреться, потому что неисправны датчики температуры, неисправно работает вентилятор, загрязнился антифриз или из-за бензина плохого качества.

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