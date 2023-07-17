Как летом подготовить автомобиль к жаре
Крайне жаркое лето доставляет хлопот водителям в пути. Ведь от летней жары страдают не только люди, но и автомобили, а серьезное повышение температуры воздуха может спровоцировать аварии на дорогах. Перед тем как отправляться в летнее путешествие на автомобиле, следует внимательно проверить:
- радиатор – на нем не должно быть грязи или другого мусора, так как это ухудшает теплообмен;
- уровень охлаждающей жидкости;
- давление во всех колесах, но делать это лучше при температуре воздуха не выше +25 градусов.
Разумеется, ваш автомобиль должен быть готов технически для путешествий в жару. Поэтому:
- Кондиционер. Система кондиционирования должна работать без сбоев. Если кондиционер в машине не работает, проверьте систему на предмет утечки фреона.
- Салон. Старайтесь парковать свой автомобиль в тени. Так вы избежите жары в салоне, к тому же солнце не будет нагревать приборную панель и кресла. Можно приобрести специальные противосолнечные экраны, крепящиеся к стеклу. А задние и боковые зеркала – затонировать специальной пленкой. Так вы снизите температуру в салоне и защитите его от выгорания.
- Двигатель. Его следует отмыть от грязи, а под капотом проверить все шланги и их соединения, устранить подтекание, залить антифриз и в дороге следить за его температурой. Длительная работа двигателя в красной зоне указателя приборной панели может привести к плохим последствиям. Двигатель может перегреться, потому что неисправны датчики температуры, неисправно работает вентилятор, загрязнился антифриз или из-за бензина плохого качества.