



Как летом подготовить автомобиль к жаре

Крайне жаркое лето доставляет хлопот водителям в пути. Ведь от летней жары страдают не только люди, но и автомобили, а серьезное повышение температуры воздуха может спровоцировать аварии на дорогах. Перед тем как отправляться в летнее путешествие на автомобиле, следует внимательно проверить:

радиатор – на нем не должно быть грязи или другого мусора, так как это ухудшает теплообмен;

уровень охлаждающей жидкости;

давление во всех колесах, но делать это лучше при температуре воздуха не выше +25 градусов.

Также помните, что в жару не нужно заполнять баки или газовые баллоны “под завязку”, поскольку под влиянием температуры углеводородное топливо сильно расширяется. В бензобаке во время жары должно быть не более 95% горючего, а объем газовых баллонов не должен превышать ¾ полезного объема.



Разумеется, ваш автомобиль должен быть готов технически для путешествий в жару. Поэтому: