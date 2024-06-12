



Исландия выдала разрешение на охоту на китов

Правительство Исландии выдало лицензию на охоту на китов единственной в стране китобойной компании - шаг, осужденный группами защитников животных.



Лицензия на охотничий сезон 2024 года позволяет компании Hvalur убить 128 китов.



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Это решение "основано на осторожном подходе и отражает повышенное внимание правительства к устойчивому использованию ресурсов", - заявили в правительстве.



Международная благотворительная организация по защите животных Humane Society International заявила, что лицензия была выдана "несмотря на явные свидетельства огромных страданий животных".



В независимом отчете Исландского продовольственного и ветеринарного управления о китобойном промысле в 2022 году говорится, что "смерть некоторых китов, убитых на исландских охотах, длилась до двух часов, а 41 % китов испытывали огромные страдания, прежде чем умереть в среднем за 11,5 минут".



"Такие страдания были признаны нарушением Закона страны о благополучии животных", - говорится в сообщении благотворительной организации.



В настоящее время Исландия, Норвегия и Япония являются единственными тремя странами, в которых разрешен коммерческий китобойный промысел.

