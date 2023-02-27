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Илон Маск обвинил СМИ в расизме по отношению к белым
27.02.2023 14:13 Ирина Демьянова

Илон Маск обвинил СМИ в расизме по отношению к белым

Генеральный директор Twitter и Tesla Илон Маск обвинил СМИ в расизме по отношению к белым и азиатам после того, как несколько американских газет отказались от комикса “Дилберта”  из-за нетолерантных комментариев в адрес темнокожих его создателя. Об этом пишет Anadolu Agency.

На прошлой неделе карикатурист Скотт Адамс назвал темнокожих американцев “группой ненависти“ в ответ на опрос, проведенный консервативной фирмой Rasmussen Reports. В ходе опроса темнокожих респондентов попросили согласиться или не согласиться с утверждением, что “быть белым – это нормально”.

Комикс “Дилберт” перестал публиковаться в различных американских газетах после того, как Адамс в среду на своем канале YouTube призвал белых людей “убираться к черту“ от темнокожих.

Маск ответил на это твитом, в котором назвал СМИ расистскими.

“В течение *очень* долгого времени американские СМИ были расистскими по отношению к небелым, теперь они расистские по отношению к белым и азиатам“, — написал Маск в Twitter.

“То же самое произошло с элитными колледжами и средними школами в Америке. Может быть, они могут попытаться не быть расистами“, — добавил он.

 

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