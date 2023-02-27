



Илон Маск обвинил СМИ в расизме по отношению к белым

Генеральный директор Twitter и Tesla Илон Маск обвинил СМИ в расизме по отношению к белым и азиатам после того, как несколько американских газет отказались от комикса “Дилберта” из-за нетолерантных комментариев в адрес темнокожих его создателя. Об этом пишет Anadolu Agency.



На прошлой неделе карикатурист Скотт Адамс назвал темнокожих американцев “группой ненависти“ в ответ на опрос, проведенный консервативной фирмой Rasmussen Reports. В ходе опроса темнокожих респондентов попросили согласиться или не согласиться с утверждением, что “быть белым – это нормально”.



Комикс “Дилберт” перестал публиковаться в различных американских газетах после того, как Адамс в среду на своем канале YouTube призвал белых людей “убираться к черту“ от темнокожих.



Маск ответил на это твитом, в котором назвал СМИ расистскими.



“В течение *очень* долгого времени американские СМИ были расистскими по отношению к небелым, теперь они расистские по отношению к белым и азиатам“, — написал Маск в Twitter.



“То же самое произошло с элитными колледжами и средними школами в Америке. Может быть, они могут попытаться не быть расистами“, — добавил он.



