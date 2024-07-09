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Иисус Христос в образе персонажа Looney Tunes понравился не всем
09.07.2024 13:00 MIGnews.com

Иисус Христос в образе персонажа Looney Tunes понравился не всем

Картина, изображающая Христа, как одного из персонажей Looney Tunes, вызвала возмущение на художественном конкурсе в Сиднее. 

Созданная австралийским художником Филджеймсом, композиция отражает библейскую историю о том, как Иисус говорил с дочерьми Иерусалима, утешая их, пока он нес крест на своих плечах. Но вместо скорби и тоски на лица Филджеймс наложил истеричные мультяшные морды. 
 
Картина маслом 2023 года была представлена ​​на выставке Blake Art Prize в Casula Powerhouse Arts Centre, которая отмечает работы, отражающие религию и духовность. 

Однако после потока критики в Интернете организаторы сняли с показа картину "Иисус говорит с дочерьми Иерусалима" (2023), опасаясь "насилия" со стороны протестующих, которые утверждали, что это "очередная атака на христианство".

 

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