



Иисус Христос в образе персонажа Looney Tunes понравился не всем

Картина, изображающая Христа, как одного из персонажей Looney Tunes, вызвала возмущение на художественном конкурсе в Сиднее.



Созданная австралийским художником Филджеймсом, композиция отражает библейскую историю о том, как Иисус говорил с дочерьми Иерусалима, утешая их, пока он нес крест на своих плечах. Но вместо скорби и тоски на лица Филджеймс наложил истеричные мультяшные морды.



Картина маслом 2023 года была представлена ​​на выставке Blake Art Prize в Casula Powerhouse Arts Centre, которая отмечает работы, отражающие религию и духовность.



Однако после потока критики в Интернете организаторы сняли с показа картину "Иисус говорит с дочерьми Иерусалима" (2023), опасаясь "насилия" со стороны протестующих, которые утверждали, что это "очередная атака на христианство".



