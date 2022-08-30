



Группа ЛГБТК подала в БАГАЦ прошение о легализации суррогатного материнства

В воскресенье две неправительственные правозащитные организации и несколько ЛГБТ-пар подали петицию в БАГАЦ, чтобы заставить государство выполнить решение суда от июля 2021 года, которое должно было способствовать процессу легализации суррогатного материнства после более чем десятилетних судебных баталий.



Йоав и Итай Арад-Пинкас заявили , что не позволят Министерству здравоохранения продолжать тянуть время по этому вопросу более чем через год после вынесения решения, что уже нарушило шестимесячный срок, установленный судом для проведения реформ в отношении лесбиянок, геев, бисексуалов и транссексуалов, которые хотят стать суррогатными родителями.



По словам заявителей, несмотря на четкое постановление Высокого суда о том, что в течение шести месяцев все определения в законе, исключающие равный доступ мужчин к системе суррогатного материнства в Израиле, должны быть отменены, юридический отдел Министерства здравоохранения систематически препятствует введению изменений.



В тескте прошения сказано: "Вопиющая дискриминация продолжается, и одинокие мужчины и однополые пары не имеют права участвовать от имени государства в лечении бесплодия, необходимом для этого процесса, и нет равных компенсаций в плане медицинского обслуживания или дополнительной страховки. Учитывая продолжающееся нарушение государством постановления, заявители решили подать петицию, чтобы заставить суд исполнить собственное прошлогоднее решение".



В постановлении 2021 года суд сделал большой шаг вперед, чтобы изменить закон по этому вопросу, заявив, что он "больше не может ждать, пока это сделает Кнессет", поскольку ожидание длится с 2010 года. В то время суд даже оштрафовал государство на 30 000 шекелей для оплаты судебных издержек истцов.



Тем не менее, правительство продолжает игнорировать крайний срок внесения изменений по прежней схеме, несмотря на то, что суд решил этот вопрос однозначно.



В ответ на заявления государства в прошлом о неспособности Кнессета принять конституционную версию закона, председатель БАГАЦ Эстер Хают подчеркнула, что "отсутствие политической осуществимости не может оправдать продолжающееся серьезное нарушение основных прав человека".



Предполагалось, что закон будет исправлен путем удаления текущего определения "предполагаемых родителей" и включения толкования этого термина включая однополые пары и отцов-одиночек.



НПО говорят, что министерство здравоохранения застопорило какой-либо реальный прогресс.



Министерство здравоохранения и Горовиц ответили, что они уже одобрили небольшое количество геев для суррогатного материнства в соответствии с постановлением Верховного суда. Тем не менее, министерство заявило, что все еще изучает возможность предоставления государственного финансирования геям для этого процесса.



НПО в своей петиции ясно дали понять, что, по их мнению, БАГАЦ издал приказ об устранении всех препятствий на пути к равенству суррогатного материнства для геев, включая финансирование, которое на сегодняшний день могут получить только женщины и разнополые пары.



Правозащитники утверждают, что без такого финансирования суррогатное материнство становится намного сложнее, что нарушает равенство прав мужчин и женщин.

