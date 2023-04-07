



Город в Турции уходит под воду

Процесс уже не остановить: сантиметр за сантиметром, дом за домом город Юсуфли на северо-востоке Турции уходит под воду. В последние дни его жители приезжают посмотреть на уходящую под воду свою прошлую жизнь и попрощаться со своими домами.



Юсуфли, расположенный на берегу реки Чуро, будет полностью затоплен из-за плотины, которая была построена около двух лет назад и начала накапливать воду в ноябре прошлого года.



Плотина, строительство которой началось в 2013 году, поднимается на высоту 275 метров — самая высокая в Турции (и пятая в мире).



Ее цель – решить проблему электроснабжения около двух миллионов человек в горных районах северо-востока Турции. Производство электроэнергии начнется в конце мая.



Строительство плотины вызвало затопление или уже затопило около 5000 домов, 270 предприятий и около 40 тысяч дунамов сельскохозяйственных угодий.



В связи с этим Юсуфли с его 7500 жителями был перемещен в новое и более высокое место, но переселение, тем не менее, было сложным.



Несмотря на свою пользу для благосостояния жителей района, строительство плотины вызвало возражения из-за ущерба культурному наследию этнического грузинского меньшинства в этом районе, а также из-за ущерба флоре и фауне.