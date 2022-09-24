



Гонконг отменяет противоречивую политику карантина в отелях

Правительство Гонконга заявляет, что с понедельника людям, прибывающим в Гонконг, больше не придется проходить обязательный карантин в отеле.



Путешественникам также больше не нужно будет показывать отрицательный тест на Covid перед посадкой на самолет в Гонконг.



Вместо этого они будут следить за возможным заражением в течение трех дней.



Эта новость вызвала ажиотаж за авиабилетами в Гонконг, поскольку на веб-сайте Cathay Pacific действует система очередей для бронирования.



Авиакомпания заявила, что в октябре она добавила более 200 рейсов как в региональные, так и в дальние направления.



"Несмотря на то, что мы будем продолжать увеличивать количество рейсов так быстро, как это возможно, потребуется время, чтобы постепенно восстановить наши возможности", — говорится в заявлении.



В Гонконге действуют одни из самых жестких правил в мире, поскольку он следует политике Китая по нулевому Covid.



Так что его отход от того, что делает материк, — долгожданное решение. Ограничения на прибытие людей действуют уже более двух лет.



И до сих пор действуют правила для путешественников. Они не могут входить в места общего пользования, такие как рестораны или торговые центры, в течение первых трех дней после прибытия. Они также должны пройти ПЦР-тесты на второй, четвертый, шестой день.



Однако длительное закрытие границы сильно ударило по экономике Гонконга и поставило азиатский финансовый центр в невыгодное положение по сравнению с его соперниками в регионе, такими как Сингапур.



Сингапур в пятницу вытеснил город с позиции главного финансового рынка Азии в Глобальном индексе финансовых центров.



"Гонконг был изолирован от международного сообщества в течение двух с половиной лет и страдает от этого", — сказал Би-би-си главный экономист Grow Investment Group Хао Хун. - "Хотя прекращение карантина в отелях — это шаг вперед, восстановление уверенности требует времени, особенно на фоне волны оттока талантов из Гонконга".



"Упрощение условий поездок восстановит равные условия игры с точки зрения конкуренции с другими городами в области подключения", — сказал Луи Куйс, главный экономист S&P Global Ratings по Азиатско-Тихоокеанскому региону.

