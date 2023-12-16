



Главные скупщики недвижимости в Таиланде - россияне

Количество сделок по недвижимости в Таиланде растет с небывалой скоростью. Бангкок, Паттайя и Пхукет - все это туристические центры, где, казалось бы, не дешево. А вот и нет! Россияне стремительно спасают свои “деревянные” кровно заработанные и выводят их куда только могут. Больше русских в Таиланде покупают только китайцы. Об этом сообщает Bloomberg.

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По данным властей страны, за первые девять месяцев текущего года было продано 10 703 квартир на общую сумму 52,3 миллиарда бат ($1,5 миллиарда), что на 38% больше, чем годом ранее.





