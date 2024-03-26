



Принц Гарри вернется в Британию на фоне рака у принцессы Уэльской

Принц Гарри вернется в Великобританию на фоне страшного известия о раке у принцессы Уэльской Кэтрин.



Об этом сообщает британское издание Еxpress.



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Гарри намерен сходить на службу в соборе Святого Павла по случаю десятой годовщины "Игр непокоренных". По словам инсайдеров, это произойдет в мае. Источники в королевской семье все же не думают, что Гарри встретится с братом Уильямом и больной Кейт Миддлтон.



Многие рассчитывали, что страшное известие об онкологии у его отца и у Кэтрин проложить путь к долгожданному примирению, но судя по всему, этого придется подождать.



