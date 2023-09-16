



Футбольный комментатор случайно показал в эфире голую подругу

Эквадорский спортивный журналист Хуан Франсиско Руэда попал в неловкую ситуацию во время работы в Буэнос-Айресе, где освещал отборочный матч ЧМ-2026 между Эквадором и Аргентиной.



Тогда хозяева победили благодаря голу Месси. В начале одной из трансляций, когда Руэда выходил в эфир, его коллеги по телеканалу Sucre TV Online попросили повысить качество изображения, пишет Bild.



Вместо этого журналист случайно нажал другую кнопку и поменял камеру. Зрители увидели гостиничный номер и обнаженную девушку. Один из ведущих воскликнул: "Осторожно, там кто-то голый! Быстро меняй картинку".



Конечно видео быстро стало вирусным в соцсетях. Позже стало известно, что девушкой оказалась спортивная журналистка Ромина Риера Рендон. Слухи об отношениях между ними ходили давно и теперь им пришлось публично признаться, что у них роман.

