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Эрдоган подарил наследному принцу СА первый электромобиль турецкого производства
18.07.2023 16:25 Евгения Маркова

Эрдоган подарил наследному принцу СА первый электромобиль турецкого производства

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, у которого до недавнего времени были натянутые отношения с Саудовской Аравией из-за убийства саудовского журналиста в Турции, в понедельник подарил наследному принцу Саудовской Аравии Мохаммеду бин Салману первый в Турции электромобиль Togg. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Эрдоган начал трехдневный тур по странам Персидского залива в понедельник, который начался с визита в Саудовскую Аравию, где он встретился с Мухаммедом в Королевском дворце Аль-Салам в Джидде.

После переговоров с Мохаммедом, в ходе которых было подписано несколько оборонных и деловых сделок, Эрдоган подарил наследному принцу во дворе дворца белый TOGG.

Позже Мохаммед отвез Эрдогана в отель на своей новой машине.

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