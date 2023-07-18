



Эрдоган подарил наследному принцу СА первый электромобиль турецкого производства

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, у которого до недавнего времени были натянутые отношения с Саудовской Аравией из-за убийства саудовского журналиста в Турции, в понедельник подарил наследному принцу Саудовской Аравии Мохаммеду бин Салману первый в Турции электромобиль Togg. Об этом сообщает агентство Anadolu.



Эрдоган начал трехдневный тур по странам Персидского залива в понедельник, который начался с визита в Саудовскую Аравию, где он встретился с Мухаммедом в Королевском дворце Аль-Салам в Джидде.



После переговоров с Мохаммедом, в ходе которых было подписано несколько оборонных и деловых сделок, Эрдоган подарил наследному принцу во дворе дворца белый TOGG.



Позже Мохаммед отвез Эрдогана в отель на своей новой машине.