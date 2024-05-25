



Еноты атакуют Японию

Японцы говорят, что от енотов одни проблемы. Они воруют еду и разрушают экосистему.



В Токио расставляют ловушки на енотов. Местных жителей призывают сообщать о енотах на улицах. В 2022 году ущерб, нанесенный этими животными, сельскохозяйственной отрасли оценивался примерно в 450 млн иен, сообщает Global News.



В японском обществе существует предположение, что аниме вызвало нашествие енотов.



В 1970-е годы аниме "Rascal the Raccoon" популяризировало идею енота в качестве домашнего животного. На пике популярности в Японию было завезено из Канады и США около 1500 особей.



Вскоре многие владельцы этих животных пришли к выводу, что им лучше жить на природе и выпустили любимцев. Не имея естественных хищников, еноты начали активно размножаться и быстро распространились по всей Японии.

